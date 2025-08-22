Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили предоставить дополнительные дни отпуска ветеранам БД

Депутаты СРЗП предложили предоставить дополнительные дни отпуска ветеранам БД.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить ветеранам боевых действий дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в 15 рабочих дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагается установить для ветеранов боевых действий дополнительную гарантию в виде ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 15 рабочих дней», — сказано в обращении.

В письме отмечается, что в настоящее время, согласно действующему законодательству, ветераны боевых действий, работающие по трудовому договору, имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней, как и все другие работники.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что после службы подавляющее большинство ветеранов боевых действий сталкиваются с посттравматическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением функций опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональным истощением.

«Это подтверждается медицинскими статистическими данными и исследованиями профильных учреждений. Многим нужна психологическая помощь для решения проблемы психоэмоционального выгорания, и для восстановления здоровья обычного 28-дневного отпуска им недостаточно», — сказал политик.

Он подчеркнул, что, чтобы вернуться к полноценной жизни «на гражданке», ветеранам требуется длительное время. «Мы предлагаем создать для этого специальные условия и призываем правительство России поддержать нашу инициативу», — добавил Миронов.

Лантратова в комментарии РИА Новости отметила, что ветераны боевых действий — это люди, которые прошли через тяжелые испытания, защищали Россию и теперь, когда они вернулись к мирной жизни, необходимо обеспечить им реальную поддержку.

«Дополнительные дни отдыха — это время, чтобы пройти курс реабилитации, сходить к врачам, восстановить сон, снизить давление, получить психологическую помощь. Это возможность не просто “выдержать”, а вернуться к полноценной жизни. Страна сильна не только армией, но и тем, как она обращается с теми, кто за нее сражался», — заключила глава думского комитета.