В ГД предложили предоставить дополнительные дни отпуска ветеранам БД

«Дополнительные дни отдыха — это время, чтобы пройти курс реабилитации, сходить к врачам, восстановить сон, снизить давление, получить психологическую помощь. Это возможность не просто “выдержать”, а вернуться к полноценной жизни. Страна сильна не только армией, но и тем, как она обращается с теми, кто за нее сражался», — заключила глава думского комитета.