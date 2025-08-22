Сибиряк получил условный срок за перевозку нелегально добытого золота

Житель Иркутска получил три года условного лишения свободы за перевозку нелегально добытого золота. Об этом рассказали в УФСБ Красноярского края. Как сообщили в ведомстве, 42-летний мужчина купил сплавы золота, добытого незаконно. Он хотел продать драгоценный металл на аффинажный завод Новосибирска.
Оперативники изъяли первую партию золота для реализации при транспортировке на станции Иланская Красноярского края. «Вторая обнаружена при обыске в мастерской мужчины. Всего из незаконного оборота изъято драгоценного металла на сумму более 17 млн рублей», — уточнили в УФСБ региона. Также мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу. Напомним, в феврале 2025 года под суд отправился мужчина, нелегально добывавший золото и серебро в Хабаровском крае.