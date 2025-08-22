Сибиряк получил условный срок за перевозку нелегально добытого золота

Оперативники изъяли первую партию золота для реализации при транспортировке на станции Иланская Красноярского края. «Вторая обнаружена при обыске в мастерской мужчины. Всего из незаконного оборота изъято драгоценного металла на сумму более 17 млн рублей», — уточнили в УФСБ региона. Также мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу. Напомним, в феврале 2025 года под суд отправился мужчина, нелегально добывавший золото и серебро в Хабаровском крае.