Временные ограничения введены в двух аэропортах

Срочная новость.
В целях обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов введены временные ограничения в аэропортах Калуга и Самара. Об этом сообщает Росавиация.
