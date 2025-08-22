Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения введены в двух аэропортах

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов введены временные ограничения в аэропортах Калуга и Самара. Об этом сообщает Росавиация.

Срочная новость.

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов введены временные ограничения в аэропортах Калуга и Самара. Об этом сообщает Росавиация.