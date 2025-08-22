Ричмонд
Мошенникам «отключили» электричество: суд заблокировал инструкции по взлому счетчиков

Казанский суд запретил распространять информацию о схемах обмана со счетчиками.

Источник: Комсомольская правда

Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, суд в России признал противоправной и запретил распространение сведений о способах манипуляции показаниями приборов учета коммунальных услуг.

Как указано в судебных документах, основанием для обращения военной прокуратуры Казанского гарнизона в суд стали выявленные в сети данные о способах самостоятельного вскрытия пломб приборов учета ЖКХ, их снятия и использования магнитов для манипуляций с показаниями.

Сообщается также, что установка приспособлений для обмана счетчиков и прочие манипуляции с целью неуплаты за потребленные ресурсы являются правонарушениями, за которые установлена как административная, так и уголовная ответственность.

В начале августа суд постановил заблокировать сайты с инструкциями по обману счетчиков и запретил распространение такой информации в РФ.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали рассылать поддельные Telegram-боты для оплаты ЖКХ.