Свыше 260 тысяч литров поддельного алкоголя изъяли под Новосибирском

Самые заметные случаи обнаружения крупных партий контрафактной продукции произошли в весенние и летние месяцы. Например, в середине марта в Кировском районе Новосибирска было найдено и конфисковано 76,6 тысяч литров, а в июле в Куйбышевском районе — еще 44,2 тысячи литров алкоголя без необходимых маркировок.