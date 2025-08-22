Свыше 260 тысяч литров поддельного алкоголя изъяли под Новосибирском

За первые месяцы года из оборота изъяли сотни тысяч литров опасной продукции.
В Новосибирской области с начала 2025 года усилиями правоохранительных органов пресечена незаконная реализация более 260 тысяч литров алкогольной продукции, оказавшейся подделкой.
Как сообщает управление Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу, большая часть конфискованного объема пришлась на пиво, чье производство и продажа не были зарегистрированы в ЕГАИС.
Самые заметные случаи обнаружения крупных партий контрафактной продукции произошли в весенние и летние месяцы. Например, в середине марта в Кировском районе Новосибирска было найдено и конфисковано 76,6 тысяч литров, а в июле в Куйбышевском районе — еще 44,2 тысячи литров алкоголя без необходимых маркировок.
Отсутствие акцизных марок и какой-либо документации является явным признаком нелегального происхождения данной продукции, что создает серьезные риски для здоровья потребителей.