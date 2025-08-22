Еще в двух аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах двух городов России ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Калуга (Грабцево) и Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — проинформировал Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Отметим, что ранее Кореняко сообщил о введении аналогичных ограничений в аэропортах Волгограда и Саратова.
