Еще в двух аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах двух городов России ввели временные ограничения на полеты.

В аэропортах двух городов России ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Калуга (Грабцево) и Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — проинформировал Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Отметим, что ранее Кореняко сообщил о введении аналогичных ограничений в аэропортах Волгограда и Саратова.

