Проезд к двум школам перекроют во Владивостоке на время ремонтных работ

Перекрытие, вероятно, приведёт к напряжённости движения в этом микрорайоне, так как проездом местные жители пользуются, чтобы возить детей и в школу № 66, и в школу № 57. В эти школы вынуждены возить детей жильцы микрорайона Зелёный Угол, где своей школы пока нет, и 57-го микрорайона (улица Нейбута), который перегружен новостройками, и имеющиеся школы всех местных детей принять не могут.