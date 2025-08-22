Проезд к двум школам перекроют во Владивостоке на время ремонтных работ

Благоустраивать будут проезд от примыкания дороги к улице Адмирала Кузнецова (у краевой стоматологической поликлиники и одноимённой автобусной остановки) к школе № 57. Сейчас это узкий проезд, где с трудом могут разминуться два легковых автомобиля, его ширина менее нормативных семи метров. Благоустройством дороги занимается застройщик «СЗ “Стоунлэнд”», который возводит здесь жилой комплекс.
Дорогу расширят, организуют освещение, ливневую канализацию, установят подпорные стены, нанесут разметку, в том числе пешеходные переходы, и благоустроят плавный с тротуаром к школе № 66. Для удобства родителей, которые возят детей в школу, сделают парковочные карманы.
Проезд перекрыт до 23:00 30 августа. Потом у строителей запланирован перерыв до 10 сентября, и они приступят ко второму этапу работ. Перерыв, вероятно, связан с Восточным экономическим форумом (на период мероприятия запрещено передвижение по городу большегрузного транспорта, крупногабаритной спецтехники
Завершить работы планируется 30 октября.
Перекрытие, вероятно, приведёт к напряжённости движения в этом микрорайоне, так как проездом местные жители пользуются, чтобы возить детей и в школу № 66, и в школу № 57. В эти школы вынуждены возить детей жильцы микрорайона Зелёный Угол, где своей школы пока нет, и 57-го микрорайона (улица Нейбута), который перегружен новостройками, и имеющиеся школы всех местных детей принять не могут.