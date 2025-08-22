Ричмонд
Теплая пятница ожидает жителей Челябинской области

В пятницу, 22 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

Температура воздуха днем от +20 до +25 градусов. Ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 22 августа, у Алексея, Антона, Григория, Дмитрия, Ивана, Ирины, Леонтия, Макара, Маргариты, Марии, Матвея, Петра, Самуила, Юлиана, Якова.

Между прочим, 22 августа 2025 года отмечают Матвеев день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя подслушивать чужие разговоры. Наказанием за любопытство может стать глухота.