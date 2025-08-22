Ричмонд
ЦРУ уволило ведущего аналитика по России после доклада о вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп, по данным The Economist, уволил одного из ключевых аналитиков ЦРУ по России, проработавшего в разведке более 20 лет.

Сотрудница, руководившая в 2016 году подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы, 19 августа была лишена допуска к секретной информации. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард также отозвала допуски у 36 других действующих и бывших сотрудников, обвинив их в «предательстве присяги Конституции».

Под кадровые чистки также попали авторы доклада о «российском вмешательстве» Шелби Пирсон и Винь Нгуен, которые также являются высокопоставленными сотрудниками разведки, говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп ранее призвал американский канал CNN уволить «как собаку» журналистку Наташу Бертран, занимавшуюся освещением вопросов нацбезопасности. Негодования главы Белого дома вызвал репортаж журналистки о ядерной программе Ирана. Она привела информацию, согласно которой армия США по результатам своих ударов по ядерным объектам не смогла прекратить разработку оружия Тегераном.

