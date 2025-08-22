Трамп предупредил о возможном изменении подхода по Украине: когда произойдет смена планов

В этих условиях сам Зеленский всеми силами пытается отказаться от условия Москвы и Вашингтона, а также устранить одну из главных претензий к себе — вопроса нелегитимности. В связи с этим накануне он сообщил о своей готовности к проведению выборов на Украине, но при одном условии: если они не дестабилизируют общество, а помогут ему закончить конфликт.