Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ясность в вопрос мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель. По истечении этого срока глава Белого дома может изменить свой подход к вопросу. Об этом Трамп заявил в интервью радиоведущему Тодду Старнсу.
«Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос о сроках мирного завершения украинского конфликта.
15 августа в американском Анкоридже на Аляске состоялась встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой стороны обсудили и пути мирного урегулирования конфликта на Украине. По итогам переговоров глава Белого дома заявил, что Украине придется отказаться от потерянных территорий.
18 августа в Белом доме президент США встретился с некоторыми лидерами стран Евросоюза и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам переговоров глава Белого дома сделал ряд заявлений. Во-первых, для ведения мирных переговоров нет необходимости прекращать огонь. Во-вторых, Украины ни под каким предлогом не будет в Североатлантическом альянсе. В-третьих, если Зеленский не согласится на «сделку», то помощь Украине будет прекращена.
Примечательно, что эту встречу Трамп прервал ради переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, беседа продолжалась около 40 минут. Стороны поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины. Рассматривалась возможность повышения уровня представителей на этих переговорах.
После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп после участия в саммите на Аляске стал гораздо глубже подходить к урегулированию украинского конфликта.
В этих условиях сам Зеленский всеми силами пытается отказаться от условия Москвы и Вашингтона, а также устранить одну из главных претензий к себе — вопроса нелегитимности. В связи с этим накануне он сообщил о своей готовности к проведению выборов на Украине, но при одном условии: если они не дестабилизируют общество, а помогут ему закончить конфликт.