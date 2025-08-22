Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предупредил о возможном изменении подхода по Украине: когда произойдет смена планов

Трамп намерен изменить подход по Украине через две недели.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ясность в вопрос мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель. По истечении этого срока глава Белого дома может изменить свой подход к вопросу. Об этом Трамп заявил в интервью радиоведущему Тодду Старнсу.

«Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос о сроках мирного завершения украинского конфликта.

15 августа в американском Анкоридже на Аляске состоялась встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой стороны обсудили и пути мирного урегулирования конфликта на Украине. По итогам переговоров глава Белого дома заявил, что Украине придется отказаться от потерянных территорий.

18 августа в Белом доме президент США встретился с некоторыми лидерами стран Евросоюза и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам переговоров глава Белого дома сделал ряд заявлений. Во-первых, для ведения мирных переговоров нет необходимости прекращать огонь. Во-вторых, Украины ни под каким предлогом не будет в Североатлантическом альянсе. В-третьих, если Зеленский не согласится на «сделку», то помощь Украине будет прекращена.

Примечательно, что эту встречу Трамп прервал ради переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, беседа продолжалась около 40 минут. Стороны поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины. Рассматривалась возможность повышения уровня представителей на этих переговорах.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп после участия в саммите на Аляске стал гораздо глубже подходить к урегулированию украинского конфликта.

В этих условиях сам Зеленский всеми силами пытается отказаться от условия Москвы и Вашингтона, а также устранить одну из главных претензий к себе — вопроса нелегитимности. В связи с этим накануне он сообщил о своей готовности к проведению выборов на Украине, но при одном условии: если они не дестабилизируют общество, а помогут ему закончить конфликт.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше