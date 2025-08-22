Ричмонд
МЧС Подмосковья предупредило о сильном тумане утром в пятницу

Утром в пятницу, 22 августа, в Московской области ожидается туман. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

«Внимание: туман! Утром 22 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200−700 м», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

В связи с туманом водителям рекомендовали включить противотуманные фары, избегать резких маневров и соблюдать увеличенную дистанцию.

В свою очередь пешеходам необходимо быть очень внимательными при переходе дороги и по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о самых низких с начала лета ночных температурах.

