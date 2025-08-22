Ричмонд
В Приморье фотоловушка зафиксировала эмоциональный танец бурого медведя

В заказнике Полтавский в Приморском крае фотоловушка запечатлела необычное поведение бурого медведя, сообщает Центр Амурский тигр. На видео, опубликованном в Telegram-канале центра, животное стоит на задних лапах, обхватывает голову передними и трет спиной о ствол дерева.

Ученые объясняют такое поведение как маркировочное. Медведи оставляют запаховые метки на деревьях, сообщая другим особям информацию о своем виде, поле и возрасте. Это помогает им искать пару и обозначать территорию.

Государственный природный биологический заказник Полтавский был создан в 1963 году и занимает площадь 119 тысяч гектаров на территории Уссурийского городского округа и Октябрьского муниципального района. Охрану заказника осуществляет краевая Дирекция по охране объектов животного мира при поддержке Центра Амурский тигр.

Ранее власти Японии рассказали о судьбе исчезнувшего после столкновения с медведем человека.