В Приморье фотоловушка зафиксировала эмоциональный танец бурого медведя

Государственный природный биологический заказник Полтавский был создан в 1963 году и занимает площадь 119 тысяч гектаров на территории Уссурийского городского округа и Октябрьского муниципального района. Охрану заказника осуществляет краевая Дирекция по охране объектов животного мира при поддержке Центра Амурский тигр.