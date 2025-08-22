Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП напомнили, можно ли детям использовать телефон в школе

Член ОП Машаров: в школе запрещено использовать мобильные телефоны.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ Евгений Машаров, введенный запрет на использование мобильных телефонов на уроках является обязательным как для учащихся, так и для педагогов, однако его действие не касается перемен.

«Для показа учебных материалов и проведения тестов учителя будут использовать альтернативные технические средства: интерактивные доски, компьютеры, планшет», — пояснил Машаров.

Как отметил представитель ОП РФ, с 1 сентября 2024 года вступил в силу федеральный закон 2023 года, запрещающий ученикам использовать телефоны и другие средства связи во время проведения занятий.

Машаров добавил, что из общего правила есть исключения: запрет на гаджеты не действует при возникновении опасности для жизни и здоровья людей в школе или в других форс-мажорных ситуациях.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в Башкирии введут запрет на продажу энергетиков в школах и театрах.