В ОП напомнили, можно ли детям использовать телефон в школе

Как сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ Евгений Машаров, введенный запрет на использование мобильных телефонов на уроках является обязательным как для учащихся, так и для педагогов, однако его действие не касается перемен.
«Для показа учебных материалов и проведения тестов учителя будут использовать альтернативные технические средства: интерактивные доски, компьютеры, планшет», — пояснил Машаров.
Как отметил представитель ОП РФ, с 1 сентября 2024 года вступил в силу федеральный закон 2023 года, запрещающий ученикам использовать телефоны и другие средства связи во время проведения занятий.
Машаров добавил, что из общего правила есть исключения: запрет на гаджеты не действует при возникновении опасности для жизни и здоровья людей в школе или в других форс-мажорных ситуациях.
Ранее стало известно, что с 1 сентября в Башкирии введут запрет на продажу энергетиков в школах и театрах.