Липецкие гинекологи удалили опухоль весом 5 килограммов у 45-летней пациентки

В начале августа женщина была госпитализирована в Липецкую областную клиническую больницу, где специалисты гинекологического отделения под руководством заведующего Артёма Мешкова и врача Ирины Коденской провели операцию. Специалисты удалили матку с миоматозным узлом размером 30 на 45 см и весом около пяти килограммов. Теперь пациентка на пути к выздоровлению и восстановлению.