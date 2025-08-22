Дачникам объяснили, как спасти перцы и яблони от желтых листьев

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда листья перца начинают желтеть. Чаще всего это хлороз — заболевание, при котором растение теряет хлорофилл, и листва становится бледной. Если не принять меры, болезнь может существенно снизить урожай. Об этом KP.RU рассказала агроном Мария Круглова.