Дачникам объяснили, как спасти перцы и яблони от желтых листьев

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда листья перца начинают желтеть. Чаще всего это хлороз — заболевание, при котором растение теряет хлорофилл, и листва становится бледной. Если не принять меры, болезнь может существенно снизить урожай. Об этом KP.RU рассказала агроном Мария Круглова.
— Хлороз яблони лечат, опрыскивая растения железосодержащими препаратами, обработку надо повторять каждые 10−14 дней. Также необходимо внести в почву побольше органики и 30 — 80 г железного купороса на 10 л воды, — посоветовала специалист.
Обработка железом перцев помогает растению восстановить нормальный цвет листьев и активизировать фотосинтез. Препараты вносят под корень или опрыскивают по листьям, в зависимости от формы выпуска.
— Зачастую корень зла в карбонатной почве — если рН выше 7,0, то почву надо слегка подкислить. Очень хорошо помогает посев сидератов, внесение под перекопку навоза, перегноя. Полезны также подкормки подкисляющими удобрениями, — добавила агроном.