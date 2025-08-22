Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дачникам объяснили, как спасти перцы и яблони от желтых листьев

Агроном Круглова: Желтые листья на растениях могут быть признаком хлороза.

Источник: Комсомольская правда

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда листья перца начинают желтеть. Чаще всего это хлороз — заболевание, при котором растение теряет хлорофилл, и листва становится бледной. Если не принять меры, болезнь может существенно снизить урожай. Об этом KP.RU рассказала агроном Мария Круглова.

— Хлороз яблони лечат, опрыскивая растения железосодержащими препаратами, обработку надо повторять каждые 10−14 дней. Также необходимо внести в почву побольше органики и 30 — 80 г железного купороса на 10 л воды, — посоветовала специалист.

Обработка железом перцев помогает растению восстановить нормальный цвет листьев и активизировать фотосинтез. Препараты вносят под корень или опрыскивают по листьям, в зависимости от формы выпуска.

— Зачастую корень зла в карбонатной почве — если рН выше 7,0, то почву надо слегка подкислить. Очень хорошо помогает посев сидератов, внесение под перекопку навоза, перегноя. Полезны также подкормки подкисляющими удобрениями, — добавила агроном.