В России запретили сайты с продажей электроудочек и луков для рыбалки

Останкинский суд Москвы вынес решение о запрете доступа к сайтам, которые предлагают к продаже электроудочки и луки для рыбалки. Соответствующий иск был подан прокурором, который потребовал признать такую информацию запрещённой к распространению на территории России. Об этом пишет РИА Новости.