В России запретили сайты с продажей электроудочек и луков для рыбалки

Останкинский суд Москвы вынес решение о запрете доступа к сайтам, которые предлагают к продаже электроудочки и луки для рыбалки. Соответствующий иск был подан прокурором, который потребовал признать такую информацию запрещённой к распространению на территории России. Об этом пишет РИА Новости.
В судебном постановлении отмечается, что использование пронзающих ловушек с натянутыми стальными или костяными дротиками при охоте может нанести ущерб охотничьим ресурсам, причинить страдания животным и нарушает принципы гуманного обращения с живыми существами. Кроме того, такая информация несёт потенциальный вред гражданам Российской Федерации, которых невозможно индивидуализировать.
Исходя из этих обстоятельств суд признал, что доступ к указанной информации в интернете противоречит Конституции РФ и действующему федеральному законодательству. Решение суда направлено на защиту прав животных и безопасность граждан.
