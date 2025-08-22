Бастрыкин заинтересовался делом о домогательствах к девочкам в Новосибирске

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетних жительниц города.
Руководитель СК РФ запросил отчет о проводимой проверке обстоятельств, связанных с возможными незаконными действиями против детей в Новосибирске. Информацию об этом распространила пресс-служба новосибирского управления Следственного комитета России.
В интернет-пространстве было обнаружено видео, где запечатлен мужчина, предположительно совершающий противозаконные действия по отношению к несовершеннолетним девочкам. По данному инциденту следственные органы СК России по Новосибирской области инициировали предварительное расследование.
Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, дал указание Евгению Долгалеву, главе регионального СК, предоставить детальный отчет о продвижении проверки.