Во Владивостоке завершилось строительство экстрим-парка на острове Русский

Во Владивостоке завершилось строительство экстрим-парка площадью около 3,5 тысячи квадратов. Спортивный объект на острове Русский осмотрели губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава города Константин Шестаков.
Экстрим-парк включает в себя четыре площадки: бетонный боул, стрит-плаза, фанерный эир-парк и асфальтовый памп-трек. Здесь можно заниматься BMX-фристайлом, скейтбордингом, роллер-спортом.
Как поделился Константин Шестаков, после
«Уверен, что объект будет востребован как у юных экстремалов, так и у профессиональных спортсменов. Благодаря новому пространству у райдеров появится больше возможностей для участия в крупных турнирах и достижения высоких результатов».
За помощь в организации работы по созданию парка Олег Кожемяко поблагодарил Правительство Москвы, ответив, что это самый большой экстрим-парк на Дальнем Востоке. Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что новый спортивный объект даст возможность для самореализации любителям экстремальных видов спорта со всего края.
Торжественное открытие парка запланировано в дни проведения юбилейного Восточного экономического форума.
Во Владивостоке завершилось строительство экстрим-парка площадью около 3,5 тысячи квадратов. Спортивный объект на острове Русский осмотрели губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава города Константин Шестаков.
Экстрим-парк включает в себя четыре площадки: бетонный боул, стрит-плаза, фанерный эир-парк и асфальтовый памп-трек. Здесь можно заниматься BMX-фристайлом, скейтбордингом, роллер-спортом.
Как поделился Константин Шестаков, после
«Уверен, что объект будет востребован как у юных экстремалов, так и у профессиональных спортсменов. Благодаря новому пространству у райдеров появится больше возможностей для участия в крупных турнирах и достижения высоких результатов».
За помощь в организации работы по созданию парка Олег Кожемяко поблагодарил Правительство Москвы, ответив, что это самый большой экстрим-парк на Дальнем Востоке. Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что новый спортивный объект даст возможность для самореализации любителям экстремальных видов спорта со всего края.
Торжественное открытие парка запланировано в дни проведения юбилейного Восточного экономического форума.