Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке завершилось строительство экстрим-парка на острове Русский

Торжественное открытие запланировано в дни проведения десятого ВЭФ.

Источник: Без источника

Во Владивостоке завершилось строительство экстрим-парка площадью около 3,5 тысячи квадратов. Спортивный объект на острове Русский осмотрели губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава города Константин Шестаков.

Экстрим-парк включает в себя четыре площадки: бетонный боул, стрит-плаза, фанерный эир-парк и асфальтовый памп-трек. Здесь можно заниматься BMX-фристайлом, скейтбордингом, роллер-спортом.

Как поделился Константин Шестаков, после 6—7 сентября парк станет доступен для жителей и гостей приморской столицы:

«Уверен, что объект будет востребован как у юных экстремалов, так и у профессиональных спортсменов. Благодаря новому пространству у райдеров появится больше возможностей для участия в крупных турнирах и достижения высоких результатов».

За помощь в организации работы по созданию парка Олег Кожемяко поблагодарил Правительство Москвы, ответив, что это самый большой экстрим-парк на Дальнем Востоке. Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что новый спортивный объект даст возможность для самореализации любителям экстремальных видов спорта со всего края.

Торжественное открытие парка запланировано в дни проведения юбилейного Восточного экономического форума.

Во Владивостоке завершилось строительство экстрим-парка площадью около 3,5 тысячи квадратов. Спортивный объект на острове Русский осмотрели губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава города Константин Шестаков.

Экстрим-парк включает в себя четыре площадки: бетонный боул, стрит-плаза, фанерный эир-парк и асфальтовый памп-трек. Здесь можно заниматься BMX-фристайлом, скейтбордингом, роллер-спортом.

Как поделился Константин Шестаков, после 6—7 сентября парк станет доступен для жителей и гостей приморской столицы:

«Уверен, что объект будет востребован как у юных экстремалов, так и у профессиональных спортсменов. Благодаря новому пространству у райдеров появится больше возможностей для участия в крупных турнирах и достижения высоких результатов».

За помощь в организации работы по созданию парка Олег Кожемяко поблагодарил Правительство Москвы, ответив, что это самый большой экстрим-парк на Дальнем Востоке. Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что новый спортивный объект даст возможность для самореализации любителям экстремальных видов спорта со всего края.

Торжественное открытие парка запланировано в дни проведения юбилейного Восточного экономического форума.