Хабаровские офтальмологи успешно удалили ребёнку редкую катаракту

Операция длилась всего десять минут.

Врачи-офтальмологи Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» провели операцию с редчайшим осложнением катаракты маленькой пациентке пяти лет от роду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Специалисты столкнулись с пирамидальной катарактой, имеющей форму конуса.

Операцию пятилетней девочке провела заведующая операционным блоком филиала, опытный хирург Татьяна Семенова. Она смогла удалить поврежденный хрусталик с применением фемтосекундного лазера и заменить его высококачественной искусственной интраокулярной линзой за невероятно короткое время — в течение десяти минут.

Катаракта — один из самых распространенных диагнозов среди пожилых пациентов. Но нередко с этим заболеванием сталкиваются и молодые люди, порой катаракта бывает врожденной.

— Причины врожденной катаракты пока до конца не изучены, но важнее всего то, что она успешно поддается лечению, — рассказали в учреждении.

Сейчас малышка чувствует себя хорошо, она видит мир по-новому: ярко, четко, без искажений.