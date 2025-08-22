Хабаровские офтальмологи успешно удалили ребёнку редкую катаракту

Врачи-офтальмологи Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» провели операцию с редчайшим осложнением катаракты маленькой пациентке пяти лет от роду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Специалисты столкнулись с пирамидальной катарактой, имеющей форму конуса.
Операцию пятилетней девочке провела заведующая операционным блоком филиала, опытный хирург Татьяна Семенова. Она смогла удалить поврежденный хрусталик с применением фемтосекундного лазера и заменить его высококачественной искусственной интраокулярной линзой за невероятно короткое время — в течение десяти минут.
Катаракта — один из самых распространенных диагнозов среди пожилых пациентов. Но нередко с этим заболеванием сталкиваются и молодые люди, порой катаракта бывает врожденной.
— Причины врожденной катаракты пока до конца не изучены, но важнее всего то, что она успешно поддается лечению, — рассказали в учреждении.
Сейчас малышка чувствует себя хорошо, она видит мир по-новому: ярко, четко, без искажений.