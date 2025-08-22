Стало известно, почему Сырский не сможет навестить болеющего в РФ отца

Главком ВСУ Александр Сырский не имеет возможности навестить в России своего заболевшего отца, так как при попытке пересечь границу он будет задержан. Об этом заявило РИА Новости в правоохранительных органах.
Согласно информации агентства, в мае прошлого года МВД внесло Александра Сырского в федеральный розыск. Согласно официальным данным ведомства, основанием для розыска является уголовное преследование.
Данный правовой статус предполагает, что при попытке пересечения государственной границы главнокомандующий ВСУ будет немедленно задержан правоохранительными службами.
Напомним, что ранее Олег Сырский, брат главнокомандующего ВСУ, после публикаций о переводе средств в Россию на лечение их отца заявил, что его родителей «облили грязью». От дальнейших комментариев прессе Олег Сырский также отказался.