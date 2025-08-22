В деле о диверсии на «Северных потоках» появились новые детали: кем оказался задержанный в Италии мужчина

Накануне Федеральная прокуратура Германии сообщила, что по ее запросу в Италии был задержан 49-летний украинский гражданин Сергей К., которого подозревают в причастности к подрыву в сентябре 2022 года газопроводов «Северный поток». Следователи уверены, что Сергей К. находился на борту яхты «Андромеда», арендованной в Германии по поддельным документам группой украинцев.