Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деле о диверсии на «Северных потоках» появились новые детали: кем оказался задержанный в Италии мужчина

WSJ: задержанный по делу о подрыве «Северных потоков» служил в СБУ.

Источник: Комсомольская правда

Арестованный в Италии по подозрению в координации диверсии на «Северных потоках» украинец, является отставным капитаном Вооруженных сил Украины, служил в СБУ. Об этом со ссылкой на бывших командиров арестованного сообщает газета Wall Street Journal.

«Сергей К., теперь отставной капитан ВСУ, ранее служил в… СБУ, а также элитном подразделении, защищавшем Киев… в 2022 году. Он командовал небольшим подразделением, деятельность которого была связана с ПВО», — говорится в публикации.

Журналисты подчеркивают, что он и другие военных были наняты в мае 2022 года для осуществления диверсии.

Итальянские полицейские задержали мужчину вблизи города Сан-Клементе, когда он провожал сына в университет. Выйти на причастного к диверсии удалось после того, как Сергей К. начал использовать украинский паспорт для покупки авиабилетов в Польше и забронировать номер в итальянской гостинице.

Бывшие командиры рассказали журналистам, что в настоящее время у задержанного пока нет адвоката.

Накануне Федеральная прокуратура Германии сообщила, что по ее запросу в Италии был задержан 49-летний украинский гражданин Сергей К., которого подозревают в причастности к подрыву в сентябре 2022 года газопроводов «Северный поток». Следователи уверены, что Сергей К. находился на борту яхты «Андромеда», арендованной в Германии по поддельным документам группой украинцев.

В связи с этим лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что немецкому парламенту нужно созвать комиссию по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток», а глава киевского режима Владимир Зеленский должен дать показания.

Федеральное бюро расследований США не стало комментировать задержание гражданина Украины по подозрению в причастности к диверсии на «Северных потоках».

Вместе с тем, посол России в Дании Владимир Барбин обратил внимание на то, что Дания поспешно свернула расследование по делу о подрыве «Северных потоков», о чем свидетельствует задержание подозреваемого в координации диверсии. Главной целью Дании было не дать возможность РФ и другим странам узнать правду о подрывах «Северных потоков», раскрыв организаторов, спонсоров и исполнителей диверсии.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше