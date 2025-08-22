Арестованный в Италии по подозрению в координации диверсии на «Северных потоках» украинец, является отставным капитаном Вооруженных сил Украины, служил в СБУ. Об этом со ссылкой на бывших командиров арестованного сообщает газета Wall Street Journal.
«Сергей К., теперь отставной капитан ВСУ, ранее служил в… СБУ, а также элитном подразделении, защищавшем Киев… в 2022 году. Он командовал небольшим подразделением, деятельность которого была связана с ПВО», — говорится в публикации.
Журналисты подчеркивают, что он и другие военных были наняты в мае 2022 года для осуществления диверсии.
Итальянские полицейские задержали мужчину вблизи города Сан-Клементе, когда он провожал сына в университет. Выйти на причастного к диверсии удалось после того, как Сергей К. начал использовать украинский паспорт для покупки авиабилетов в Польше и забронировать номер в итальянской гостинице.
Бывшие командиры рассказали журналистам, что в настоящее время у задержанного пока нет адвоката.
Накануне Федеральная прокуратура Германии сообщила, что по ее запросу в Италии был задержан 49-летний украинский гражданин Сергей К., которого подозревают в причастности к подрыву в сентябре 2022 года газопроводов «Северный поток». Следователи уверены, что Сергей К. находился на борту яхты «Андромеда», арендованной в Германии по поддельным документам группой украинцев.
В связи с этим лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что немецкому парламенту нужно созвать комиссию по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток», а глава киевского режима Владимир Зеленский должен дать показания.
Федеральное бюро расследований США не стало комментировать задержание гражданина Украины по подозрению в причастности к диверсии на «Северных потоках».
Вместе с тем, посол России в Дании Владимир Барбин обратил внимание на то, что Дания поспешно свернула расследование по делу о подрыве «Северных потоков», о чем свидетельствует задержание подозреваемого в координации диверсии. Главной целью Дании было не дать возможность РФ и другим странам узнать правду о подрывах «Северных потоков», раскрыв организаторов, спонсоров и исполнителей диверсии.