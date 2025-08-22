Нутрициолог раскрыла, какими продуктами провести «техобслуживание» организма перед осенью

Арбузы представляют собой оптимальное средство для очищения, поскольку эта ягода способствует выведению шлаков, детоксикации и нормализации веса. Эксперт подчеркнула, что арбуз следует употреблять отдельно от других продуктов — не ранее чем через полтора часа после приёма пищи и за полтора часа до следующего приёма пищи.
Также сейчас хорошо делать огуречные напитки, когда огурец настаивается в воде. Как и помидоры — пить томатную воду очень полезно. Я рекомендую не смешивать томатный и огуречный сок, а разделять их. Огуречный хорошо подходит с различной зеленью, а в томатный можно немного поперчить и даже добавить чесночка, потому что чеснок тоже нас чистит. Но важно не переборщить, потому что может возникнуть чувство жжения в желудке.
Ольга Бурлакова.
Нутрициолог.
Нутрициолог рекомендовала на период очищения сократить потребление соли, жирных и сладких продуктов, поскольку они снижают эффективность детоксикации. Кроме того, она отметила пользу травяных чаёв из сезонных растений — зверобоя, ромашки, мяты, мелиссы и шиповника, которые богаты антиоксидантами и способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы.
«Эти чаи не только приятные на вкус, но также богаты антиоксидантами, богаты различными другими полезными веществами и очень хороши для очищения организма», — заключила Бурлакова.
