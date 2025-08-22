Бензин марки АИ-92 побил новый ценовой рекорд

Тем временем Владивосток и другие города Приморья продолжают жить в условиях повышенного спроса на топливо. В числе причин — как повышенная активность туристов, так и ажиотаж среди автомобилистов. Министр энергетики и газоснабжения Приморья Елена Шиш отметила, что с начала августа спрос на бензин возрос на фоне наплыва туристов, который по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 30%.