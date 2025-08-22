Бензин марки АИ-92 побил новый ценовой рекорд

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже зафиксирован новый рост цен на бензин марки АИ-92: его стоимость увеличилась на 0,21% и достигла рекордных 72 660 рублей за тонну. Этот показатель превысил предыдущий максимум в 72 510 рублей, установленный 20 августа, сообщает ИА PrimaMedia.
В отличие от АИ-92, цена на бензин марки АИ-95 пошла на спад — в европейской части России стоимость снизилась на 1,11%, составив 81 342 рубля за тонну после нескольких дней динамичного роста.
В районы Приморья с повышенным спросом на топливо направят дополнительные бензовозы.
Большой турпоток в регионе министр энергетики края называет основной причиной перебоев с топливом.
Тем временем Владивосток и другие города Приморья продолжают жить в условиях повышенного спроса на топливо. В числе причин — как повышенная активность туристов, так и ажиотаж среди автомобилистов. Министр энергетики и газоснабжения Приморья Елена Шиш отметила, что с начала августа спрос на бензин возрос на фоне наплыва туристов, который по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 30%.
На некоторых частных автозаправочных станциях отмечены ограничения на продажу бензина, а разница в стоимости достигает 12 рублей за литр, что провоцирует переток автолюбителей на более доступные точки. Дополнительной проблемой стал ажиотажный спрос, создаваемый самими жителями, которые не только заправляют автомобили, но и запасаются топливом в канистры и контейнеры.