Эксперт объяснил, когда сканирование QR-кода безопасно

Эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов в разговоре с NEWS.ru объяснил, в каких ситуациях сканирование QR-кодов не представляет угрозы. Главное правило — переходить по коду безопасно, только если вы сами были инициатором действия или точно понимаете, для чего оно предназначено.
— Например, вы стоите на кассе, пробили товар и хотите оплатить через систему быстрых платежей. Вы сами запрашиваете открытие QR-кода — в такой ситуации это безопасно, — объяснил специалист.
Отметим, что распознать мошеннический сайт способен лишь пользователь с высоким уровнем цифровой грамотности. Поэтому эксперт рекомендует быть особенно осторожными в общественных местах и избегать сканирования случайных кодов. Если вы находитесь в банке, и сотрудник дает вам буклет с QR-кодом — это оправданно. В остальных случаях лучше не рисковать, особенно при отсутствии антивирусной программы, так как это может привести к утечке личных данных и потере накоплений.