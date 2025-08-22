Эксперт объяснил, когда сканирование QR-кода безопасно

Отметим, что распознать мошеннический сайт способен лишь пользователь с высоким уровнем цифровой грамотности. Поэтому эксперт рекомендует быть особенно осторожными в общественных местах и избегать сканирования случайных кодов. Если вы находитесь в банке, и сотрудник дает вам буклет с QR-кодом — это оправданно. В остальных случаях лучше не рисковать, особенно при отсутствии антивирусной программы, так как это может привести к утечке личных данных и потере накоплений.