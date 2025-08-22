Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, риски развития каких болезней может снижать потребление арбуза

Арбуз может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, а также защищать кожу от ультрафиолетового излучения.

Арбуз может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, а также защищать кожу от ультрафиолетового излучения. Все это благодаря тому, что в ягоде содержится высокое количество ликопинов, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Зарема Тен.

«Арбуз богат ликопином, именно этот антиоксидант придает мякоти красный цвет. Он защищает клетки от повреждений свободными радикалами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, может снижать риск некоторых видов рака, особенно простаты», — заявила врач в интервью РИА Новости.

Также в арбузе содержатся важные витамины и микроэлементы. Среди них витамины С (укрепляет иммунитета и участвует в синтезе коллагена) и А (бета-каротин, который важен для зрения, иммунитета и кожи). Более того, арбуз — кладезь калия и магния.

А еще бахчевая ягода на 90% состоит из воды, поэтому отлично утоляет жажду в жаркую погоду, при физнагрузках и недомогании.

Отметим, что арбузы лучше всего потреблять в августе-сентябре, так как ранние ягоды опасны для здоровья.

Читайте также: Роспотребнадзор дал советы, которые помогут выбрать зрелые арбузы и дыни.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.