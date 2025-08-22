Врач рассказала, риски развития каких болезней может снижать потребление арбуза

Также в арбузе содержатся важные витамины и микроэлементы. Среди них витамины С (укрепляет иммунитета и участвует в синтезе коллагена) и А (бета-каротин, который важен для зрения, иммунитета и кожи). Более того, арбуз — кладезь калия и магния.