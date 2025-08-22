Врач рассказала, риски развития каких болезней может снижать потребление арбуза

Арбуз может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, а также защищать кожу от ультрафиолетового излучения. Все это благодаря тому, что в ягоде содержится высокое количество ликопинов, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Зарема Тен.
«Арбуз богат ликопином, именно этот антиоксидант придает мякоти красный цвет. Он защищает клетки от повреждений свободными радикалами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, может снижать риск некоторых видов рака, особенно простаты», — заявила врач в интервью РИА Новости.
Также в арбузе содержатся важные витамины и микроэлементы. Среди них витамины С (укрепляет иммунитета и участвует в синтезе коллагена) и А (бета-каротин, который важен для зрения, иммунитета и кожи). Более того, арбуз — кладезь калия и магния.
А еще бахчевая ягода на 90% состоит из воды, поэтому отлично утоляет жажду в жаркую погоду, при физнагрузках и недомогании.
Отметим, что арбузы лучше всего потреблять в августе-сентябре, так как ранние ягоды опасны для здоровья.
