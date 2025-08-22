Ричмонд
Шатаев: Наговицыной не засчитают пик Победы для титула «Снежный барс»

Российская альпинистка мечтала получить значок «Снежный барс».

Источник: Аргументы и факты

Российской альпинистке Наталье Наговицыной не засчитают восхождение на пик Победы в Киргизии для значка «Снежный барс», так как пришлось задействовать спасателей. Об этом aif.ru заявил советский и российский альпинист Владимир Шатаев.

«Она прошла три вершины, это ее четвертая вершина на “Снежного барса”. Но у нас вершина не засчитывается, если были спасательные работы», — отметил Шатаев.

Друзья Наговицыной ранее сообщили, что она мечтала получить значок «Снежный барс» — неофициальный титул у альпинистов, означающий, что человек покорил пять семитысячников бывшего СНГ.

Спасатель Киселев ранее сказал aif.ru, что шансы найти альпинистку Наговицыну живой тают с каждой минутой.