Шатаев: Наговицыной не засчитают пик Победы для титула «Снежный барс»

Российской альпинистке Наталье Наговицыной не засчитают восхождение на пик Победы в Киргизии для значка «Снежный барс», так как пришлось задействовать спасателей. Об этом aif.ru заявил советский и российский альпинист Владимир Шатаев.
«Она прошла три вершины, это ее четвертая вершина на “Снежного барса”. Но у нас вершина не засчитывается, если были спасательные работы», — отметил Шатаев.
Друзья Наговицыной ранее сообщили, что она мечтала получить значок «Снежный барс» — неофициальный титул у альпинистов, означающий, что человек покорил пять семитысячников бывшего СНГ.
Спасатель Киселев ранее сказал aif.ru, что шансы найти альпинистку Наговицыну живой тают с каждой минутой.