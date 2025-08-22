В Новосибирской области изменили сроки пенсионных выплат в сентябре

В Новосибирской области изменён график сентябрьских пенсионных выплат.
Граждане, получающие пенсии через почтовые отделения, будут обслуживаться согласно расписанию, установленному Почтой России. Зачисление средств на банковские счета будет осуществляться в течение всего дня.
Первый поток пенсионеров получит выплаты 11 сентября. Те, кому пенсии обычно перечисляются 21 числа, получат средства раньше, поскольку эта дата совпадает с выходным днём — воскресеньем.
Кроме того, граждане, достигшие в августе 80-летнего возраста, смогут рассчитывать на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии.
С 1 августа 2025 года для работающих пенсионеров будет проведён автоматический перерасчёт пенсий с учётом накопленных за 2024 год пенсионных баллов. Максимальная прибавка составит не более трёх баллов.