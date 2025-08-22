Химик объяснил, почему нельзя сливать в унитаз медикаменты и масла

Эксперт отметил, что слив в канализацию отходов органического и неорганического происхождения вызывает засорение труб. Он пояснил, что запрещено утилизировать через унитаз вещества, способные выделять токсичные, горючие или взрывоопасные газы, а также органические растворители, синтетические и натуральные смолы, строительные материалы, фармацевтические и пищевые отходы. В частности, использованные пищевые масла следует сдавать в специализированные пункты переработки, а при небольших объёмах — собирать салфеткой и выбрасывать в общий мусор.