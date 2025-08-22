Матвийчук: после уничтожения офицеров в Сумах посыпется оборона ВСУ

Уничтожение офицеров ВСУ в результате удара по административному зданию в городе Сумы может привести к прорыву обороны на этом направлении. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 18 военнослужащих уничтожены и еще 27 ранены в результате ракетного удара по административному зданию в городе Сумы. Отмечалось, что большинство указанных лиц относится к офицерскому составу.
«Это так называемая система боевого воздействия. У нас есть задача создать буферную зону со всеми вытекающими отсюда последствиями. То, что мы уничтожили командный пункт, так это только способствует выполнению этой задачи. Нарушение управления войск — это один из факторов прорыва обороны. Я полагаю, что если там были командиры определенной категории, то это приведет к краху всю систему управления Вооруженных сил Украины на сумском направлении. Их будет лихорадить, потому что многие решения не будут выполняться, команды не будут доводиться», — сказал собеседник издания.
Матвийчук сообщал aif.ru, что уничтоженные офицеры ВСУ могли собраться в Сумах по поручению Владимира Зеленского.
Полковник также отмечал, что в результате удара по административному зданию в городе Сумы могли быть уничтожены офицеры НАТО.