Матвийчук: после уничтожения офицеров в Сумах посыпется оборона ВСУ

«Это так называемая система боевого воздействия. У нас есть задача создать буферную зону со всеми вытекающими отсюда последствиями. То, что мы уничтожили командный пункт, так это только способствует выполнению этой задачи. Нарушение управления войск — это один из факторов прорыва обороны. Я полагаю, что если там были командиры определенной категории, то это приведет к краху всю систему управления Вооруженных сил Украины на сумском направлении. Их будет лихорадить, потому что многие решения не будут выполняться, команды не будут доводиться», — сказал собеседник издания.