Вуди Аллен посетит международную неделю кино в Москве

Американский режиссёр Вуди Аллен посетит Международную неделю кино, которая пройдёт 24−25 августа в кинопарке «Москино».

Источник: Life.ru

Событие соберёт более 80 участников из более чем 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Бразилию, Мексику, США, Южную Корею и Иран.

Также в программе будут участвовать режиссёр Эмир Кустурица и американский актёр Марк Дакаскос. В «Москино» состоятся панельные дискуссии, презентации проектов и круглые столы, направленные на развитие международных связей в киноискусстве.

