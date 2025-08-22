Проект Омской области победил на Всероссийском конкурсе «Лучший нетиповой МАФ»

Авторы арт-объекта вдохновлялись мнением жителей Калачинска и историей города. Образ кулика был создан с учетом символики местного герба, где изображена птица, а также традиционной для региона таволги — лекарственной травы, которая веками использовалась сибиряками в быту. Арт-объект не только украшает город, но и символизирует богатую дикую природу региона и гостеприимство его жителей.