Проект Омской области победил на Всероссийском конкурсе «Лучший нетиповой МАФ»

Калачинский кулик, установленный в рамках проекта «Улица Купеческая», завоевал признание в номинации «Арт-объект» на престижном Всероссийском конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Авторы арт-объекта вдохновлялись мнением жителей Калачинска и историей города. Образ кулика был создан с учетом символики местного герба, где изображена птица, а также традиционной для региона таволги — лекарственной травы, которая веками использовалась сибиряками в быту. Арт-объект не только украшает город, но и символизирует богатую дикую природу региона и гостеприимство его жителей.
«Это значимое достижение для нашего региона. Хочу поздравить коллег из Калачинского района и регионального Центра городской среды, которые проделали огромную работу по подготовке заявки. Благодаря их креативному подходу и слаженной работе Омская область достойно представлена на федеральном уровне», — отметили представители региональных властей.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Напомним, что сам проект «Улица Купеческая» стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2023 года.
