Мотоциклист выплатил более 3,5 млн за смерть жительницы Новосибирска

Обвиняемый признал вину и в досудебном порядке выплатил потерпевшей стороне 1 млн рублей, необходимо заплатить еще 2,5 млн.
После вмешательства судебных приставов, виновник аварии со смертельным исходом, в которой погибла женщина, выплатил свыше 3,5 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба.
В отношении 36-летнего жителя Новосибирска было инициировано исполнительное производство. Причиной стало ДТП, в котором мужчина, управляя мотоциклом, сбил женщину, скончавшуюся от полученных повреждений. Суд, приняв во внимание признание вины и частичное возмещение ущерба в размере 1 миллиона рублей, назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, а также обязал выплатить родственникам погибшей компенсацию в размере 2,5 миллионов рублей.
В процессе исполнительного производства судебный пристав арестовал банковские счета и имущество должника. Несмотря на отбывание наказания в местах лишения свободы, мужчина не уклонялся от исполнения обязательств. Недавно представитель должника предоставил приставам документы, подтверждающие полную выплату задолженности.