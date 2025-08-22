Мотоциклист выплатил более 3,5 млн за смерть жительницы Новосибирска

В отношении 36-летнего жителя Новосибирска было инициировано исполнительное производство. Причиной стало ДТП, в котором мужчина, управляя мотоциклом, сбил женщину, скончавшуюся от полученных повреждений. Суд, приняв во внимание признание вины и частичное возмещение ущерба в размере 1 миллиона рублей, назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, а также обязал выплатить родственникам погибшей компенсацию в размере 2,5 миллионов рублей.