Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист выплатил более 3,5 млн за смерть жительницы Новосибирска

Обвиняемый признал вину и в досудебном порядке выплатил потерпевшей стороне 1 млн рублей, необходимо заплатить еще 2,5 млн.

Обвиняемый признал вину и в досудебном порядке выплатил потерпевшей стороне 1 млн рублей, необходимо заплатить еще 2,5 млн.

После вмешательства судебных приставов, виновник аварии со смертельным исходом, в которой погибла женщина, выплатил свыше 3,5 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба.

В отношении 36-летнего жителя Новосибирска было инициировано исполнительное производство. Причиной стало ДТП, в котором мужчина, управляя мотоциклом, сбил женщину, скончавшуюся от полученных повреждений. Суд, приняв во внимание признание вины и частичное возмещение ущерба в размере 1 миллиона рублей, назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, а также обязал выплатить родственникам погибшей компенсацию в размере 2,5 миллионов рублей.

В процессе исполнительного производства судебный пристав арестовал банковские счета и имущество должника. Несмотря на отбывание наказания в местах лишения свободы, мужчина не уклонялся от исполнения обязательств. Недавно представитель должника предоставил приставам документы, подтверждающие полную выплату задолженности.