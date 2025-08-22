Раскрыта неожиданная опасность обжигающе горячего чая

Медики обратились с предостережением к ценителям обжигающе горячего чая, поскольку безопасная температура употребления напитков оказалась существенно ниже общепринятых представлений.
Специалисты неоднократно указывали, что регулярное употребление чрезмерно нагретых жидкостей, включая чай, повышает вероятность возникновения онкологии пищевода. Систематический термический ожог слизистой оболочки приводит к ослаблению ее естественных защитных функций.
Зеленые сорта чая традиционно рекомендуют заваривать при 70−80 градусах, а черные — при 90. Однако врачи акцентируют внимание на то, что употреблять напиток сразу после приготовления не следует, ему необходимо дать немного остыть. К категории «вероятно канцерогенных для человека» отнесены все жидкости, нагретые свыше 65 градусов.
Итоги новейшего исследования, обнародованные в издании Experimental and Molecular Pathology, продемонстрировали, что у грызунов, регулярно получавших термические ожоги пищевода, предраковые изменения формировались раньше и чаще. По сравнению с группой животных, потреблявших менее нагретую воду.
Бразильские эксперты установили, что оптимальный температурный режим для питья составляет всего 57,8 градуса.
Ценителям горячего чая советуют незамедлительно обратиться за медицинской консультацией при возникновении трудностей с глотанием, ощущении тошноты или постоянной изжоги.
