Раскрыта неожиданная опасность обжигающе горячего чая

Зеленые сорта чая традиционно рекомендуют заваривать при 70−80 градусах, а черные — при 90. Однако врачи акцентируют внимание на то, что употреблять напиток сразу после приготовления не следует, ему необходимо дать немного остыть. К категории «вероятно канцерогенных для человека» отнесены все жидкости, нагретые свыше 65 градусов.