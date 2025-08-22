Ричмонд
Учёные предупреждают: ваш унитаз — не помойка

Смыв в унитаз медикаментов, пищевых масел и строительных отходов может привести к серьёзным повреждениям канализационных систем и образованию токсичных соединений.

Смыв в унитаз медикаментов, пищевых масел и строительных отходов может привести к серьёзным повреждениям канализационных систем и образованию токсичных соединений. Об этом заявил заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Николай Васильев в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, канализация не предназначена для утилизации большинства видов отходов. При регулярном смыве запрещённых веществ внутренняя поверхность труб начинает разрушаться и зарастать, что в конечном итоге приводит к засорам и аварийным ситуациям.

«Канализацию нельзя использовать как помойку. Особенно опасны вещества, способные образовывать взрывоопасные, токсичные и горючие газы — органические растворители, синтетические смолы, строительные материалы, а также фармацевтические отходы и пищевые масла», — подчеркнул Васильев.

Химик отдельно остановился на утилизации растительных и животных масел, которые часто попадают в канализацию после приготовления пищи. Их рекомендуется сдавать в специализированные организации, а небольшие количества — промокать салфеткой и выбрасывать в общий мусор.

Специалист призвал граждан ответственно относиться к утилизации отходов и не использовать канализационную систему для слива опасных веществ, чтобы избежать повреждения коммунальной инфраструктуры и негативного воздействия на окружающую среду.