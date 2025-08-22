Ветераны боевых действий могут получить дополнительные дни отпуска: вот что предложили в ГД

Парламентарии от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с инициативой о введении для ветеранов боевых действий дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 15 рабочих дней. Копия документа находится в распоряжении РИА Новости.
Инициаторами предложения являются Сергей Миронов — руководитель партии и ее парламентской группы, и Яна Лантратова — глава думского комитета по вопросам гражданского общества.
Как указывается в обращении, по действующему законодательству ветераны боевых действий, работающие по договору, наделены правом на основной ежегодный оплачиваемый отпуск минимальной продолжительностью 28 календарных дней — на общих основаниях с другими категориями работников.
При этом Миронов отметил, что процесс возвращения к мирной жизни требует от ветеранов значительного времени.
