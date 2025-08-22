Александр Бастрыкин требует повторного доклада по делу о бродячих собаках в Омске

Проблема бродячих собак в Омске остается острой на протяжении длительного времени. Горожане неоднократно сообщали о случаях агрессии со стороны животных. Недавно произошло нападение бродячих собак на молодого человека, а ранее была укушена женщина. Несмотря на многочисленные жалобы и обращения граждан, эффективные меры для решения проблемы до сих пор не приняты, что ставит под угрозу безопасность жителей города.