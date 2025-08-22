Александр Бастрыкин требует повторного доклада по делу о бродячих собаках в Омске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на ситуацию с бродячими собаками в Омске. Он потребовал от руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева предоставить повторный доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с ненадлежащей организацией отлова бездомных животных. Об этом сообщают в региональном Следкоме.
Проблема бродячих собак в Омске остается острой на протяжении длительного времени. Горожане неоднократно сообщали о случаях агрессии со стороны животных. Недавно произошло нападение бродячих собак на молодого человека, а ранее была укушена женщина. Несмотря на многочисленные жалобы и обращения граждан, эффективные меры для решения проблемы до сих пор не приняты, что ставит под угрозу безопасность жителей города.
Следственное управление СК России по Омской области продолжает расследование данного уголовного дела. Ранее Александр Бастрыкин уже интересовался ситуацией и запрашивал информацию по этому вопросу. Теперь председатель СК РФ требует предоставить детальный отчет, включающий как промежуточные, так и окончательные результаты расследования.
