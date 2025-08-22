Врач рассказал, как заставить мозг «на автомате» выбирать здоровый образ жизни

Мозг человека можно «перепрограммировать» так, чтобы даже в состоянии стресса он автоматически выбирал полезные привычки, а не тянулся к сладкому или сигарете. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков.
— К счастью, у нашего мозга есть такое свойство, как нейропластичность. Это способность меняться под действием нового опыта. Иными словами, мозг действительно можно перепрограммировать так, чтобы «на автомате» запускались паттерны (модели) полезного для здоровья поведения, — объяснил специалист.
По его словам, сделать это нелегко, потому что фастфуд, сладости и сигареты быстро вызывают выработку дофамина — гормона удовольствия. Мозг «запоминает» этот быстрый способ снизить напряжение, тогда как физическая активность и правильное питание требуют больше усилий и времени, чтобы дать положительный эффект.
Тем не менее, заменить вредные привычки полезными возможно. Ответчиков посоветовал постепенно формировать новые нейронные связи. Например, вместо сигареты при стрессе сделать несколько приседаний, выпить воду или перекусить злаковым батончиком. Постепенно мозг запомнит новые модели поведения, и они начнут включаться автоматически.