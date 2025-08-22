Ричмонд
Часть крыла Boeing-737 отвалилась в полете в США из-за турбулентности

Во время полета в США от пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании Delta Air Lines оторвалась часть крыла.

Инцидент произошел на рейсе из Орландо в Остин-Бергстром, когда лайнер попал в зону турбулентности. Один из пассажиров на видео запечатлел этот момент из-за опасений, что деталь может полностью оторваться и привести к крушению.

Федеральное управление гражданской авиации начало расследование инцидента. Самолет был выведен из эксплуатации для проведения технического обслуживания. На борту находились 62 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Авиакомпания принесла извинения за неудобства и заявляет о готовности сотрудничать со следствием, передает издание CNN.

24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Спустя несколько часов были найдены обломки воздушного судна. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что на борту находились 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.