Губернатор Омской области поздравил жителей региона с Днем государственного флага

Триколор, ставший одним из главных символов государства, напоминает о важности единства и преемственности поколений. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, флешмобы и акции, направленные на укрепление патриотических чувств граждан. Омская область также присоединилась к празднованию, в регионе сегодня запланированы мероприятия, посвященные этому дню.