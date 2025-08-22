Ричмонд
Губернатор Омской области поздравил жителей региона с Днем государственного флага

Виталий Хоценко отметил, что этот день — особая дата в истории нашей страны.

Источник: Комсомольская правда

В День Государственного флага Российской Федерации губернатор Омской области обратился к жителям региона с торжественным поздравлением. Этот день традиционно отмечается в России 22 августа и символизирует единство, историю и гордость страны.

«В День флага желаю всем нам, чтобы гордо развевающийся российский триколор всегда оставался символом величия нашей страны и вел народ России к Победе! С праздником!», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Триколор, ставший одним из главных символов государства, напоминает о важности единства и преемственности поколений. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, флешмобы и акции, направленные на укрепление патриотических чувств граждан. Омская область также присоединилась к празднованию, в регионе сегодня запланированы мероприятия, посвященные этому дню.

Губернатор подчеркнул, что российский флаг не только объединяет людей, но и вдохновляет на достижение новых высот во благо страны. Праздник стал еще одним поводом напомнить о важности сохранения мира, стабильности и развития России.