4,2 млрд рублей выделят на обновление подвижного состава метро Новосибирска

Свыше 4,2 миллиарда рублей будет инвестировано в модернизацию вагонного парка новосибирского метро. Планируется, что на эти деньги, в том числе посредством лизинга, закупят пять новых поездов для метрополитена. Информацию предоставили в пресс-службе правительства Новосибирской области.