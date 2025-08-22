4,2 млрд рублей выделят на обновление подвижного состава метро Новосибирска

Будет закуплено пять новых составов метро, в том числе в лизинг.
Свыше 4,2 миллиарда рублей будет инвестировано в модернизацию вагонного парка новосибирского метро. Планируется, что на эти деньги, в том числе посредством лизинга, закупят пять новых поездов для метрополитена. Информацию предоставили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Как отметил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, Анатолий Костылевский, общий объем финансирования, выделенного на обновление наземного электрического транспорта на период с 2024 по 2030 год, составил 5,8 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что программа обновления городского автопарка стартовала в Новосибирске в 2022 году. За прошедшее время город получил 190 новых автобусов и 58 троллейбусов, способных работать автономно. Процесс закупки современной техники — автобусов, троллейбусов и трамваев — продолжается.