Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4,2 млрд рублей выделят на обновление подвижного состава метро Новосибирска

Будет закуплено пять новых составов метро, в том числе в лизинг.

Будет закуплено пять новых составов метро, в том числе в лизинг.

Свыше 4,2 миллиарда рублей будет инвестировано в модернизацию вагонного парка новосибирского метро. Планируется, что на эти деньги, в том числе посредством лизинга, закупят пять новых поездов для метрополитена. Информацию предоставили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Как отметил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, Анатолий Костылевский, общий объем финансирования, выделенного на обновление наземного электрического транспорта на период с 2024 по 2030 год, составил 5,8 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что программа обновления городского автопарка стартовала в Новосибирске в 2022 году. За прошедшее время город получил 190 новых автобусов и 58 троллейбусов, способных работать автономно. Процесс закупки современной техники — автобусов, троллейбусов и трамваев — продолжается.