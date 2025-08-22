Офицеры Вооруженных сил Украины на сумском направлении отказываются выполнять приказы командования, понимая бесперспективность боевых действий. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 18 военнослужащих уничтожены и еще 27 ранены в результате ракетного удара по административному зданию в городе Сумы. Отмечалось, что большинство указанных лиц относится к офицерскому составу.
«Начиная с прорыва наших войск обороны под Покровском, Вооруженные силы Украины лихорадит. Дело в том, что офицеры среднего звена, понимая бесперспективность боевых действий, не хотят выполнять задачи, которые им ставят командование. Я знаю, что на том же сумском направлении такое есть. Они саботируют, не выполняют приказы, сохраняя личный состав, который без офицеров неуправляемый. Это ничем не связана между собой масса людей», — сказал собеседник издания.
Матвийчук сообщал aif.ru, что уничтоженные офицеры ВСУ могли собраться в Сумах по поручению Владимира Зеленского.
Полковник также отмечал, что в результате удара по административному зданию в городе Сумы могли быть уничтожены офицеры НАТО.