Матвийчук: под Сумами офицеры ВСУ отказываются выполнять приказы командиров

По словам полковника, после прорыва войск ВС РФ обороны под Покровском ВСУ начало лихорадить.

Источник: Аргументы и факты

Офицеры Вооруженных сил Украины на сумском направлении отказываются выполнять приказы командования, понимая бесперспективность боевых действий. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 18 военнослужащих уничтожены и еще 27 ранены в результате ракетного удара по административному зданию в городе Сумы. Отмечалось, что большинство указанных лиц относится к офицерскому составу.

«Начиная с прорыва наших войск обороны под Покровском, Вооруженные силы Украины лихорадит. Дело в том, что офицеры среднего звена, понимая бесперспективность боевых действий, не хотят выполнять задачи, которые им ставят командование. Я знаю, что на том же сумском направлении такое есть. Они саботируют, не выполняют приказы, сохраняя личный состав, который без офицеров неуправляемый. Это ничем не связана между собой масса людей», — сказал собеседник издания.

Матвийчук сообщал aif.ru, что уничтоженные офицеры ВСУ могли собраться в Сумах по поручению Владимира Зеленского.

Полковник также отмечал, что в результате удара по административному зданию в городе Сумы могли быть уничтожены офицеры НАТО.

