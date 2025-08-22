«Начиная с прорыва наших войск обороны под Покровском, Вооруженные силы Украины лихорадит. Дело в том, что офицеры среднего звена, понимая бесперспективность боевых действий, не хотят выполнять задачи, которые им ставят командование. Я знаю, что на том же сумском направлении такое есть. Они саботируют, не выполняют приказы, сохраняя личный состав, который без офицеров неуправляемый. Это ничем не связана между собой масса людей», — сказал собеседник издания.