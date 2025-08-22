В Братске на новое музейное оборудование выделили более 12 миллионов рублей

Мэр Братска Александр Дубровин посетил местный музей истории освоения Ангары, где сейчас устанавливают новое оборудование. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, там представлено больше 90 тысяч экспонатов, для их сохранности нужны особые условия.
— Оборудование сделано по индивидуальным размерам для хранения разных коллекций: посуды, утвари, одежды, обуви и старинных предметов быта. Сотрудники уже переносят экспонаты и отмечают, что теперь они будут в большей безопасности, — прокомментировал Дубровин.
На закупку из федерального, областного и местного бюджетов выделили больше 12 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Семья» скоро начнут оснащать и Художественный выставочный зал — оборудование уже ждут.
