Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске на новое музейное оборудование выделили более 12 миллионов рублей

В музее представлено больше 90 тысяч экспонатов, для их сохранности нужны особые условия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Братска Александр Дубровин посетил местный музей истории освоения Ангары, где сейчас устанавливают новое оборудование. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, там представлено больше 90 тысяч экспонатов, для их сохранности нужны особые условия.

— Оборудование сделано по индивидуальным размерам для хранения разных коллекций: посуды, утвари, одежды, обуви и старинных предметов быта. Сотрудники уже переносят экспонаты и отмечают, что теперь они будут в большей безопасности, — прокомментировал Дубровин.

На закупку из федерального, областного и местного бюджетов выделили больше 12 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Семья» скоро начнут оснащать и Художественный выставочный зал — оборудование уже ждут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 1 сентября студенты будут получать повышенное пособие по беременности и родам. Их размер вырастет до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения.