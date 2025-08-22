«Неизвестно, что будет дальше»: Алиев заявил о подготовке к войне

Азербайджан наращивает свою военную мощь, чтобы обеспечить безопасность, однако войны не хочет. Об этом президент республики Ильхам Алиев заявил во время встречи с жителями города Кальбаджар.
«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», — сказал он.
Глава республики отметил, что с 2020 года, когда завершилась вторая вторая Карабахская война, Азербайджан улучшил свои вооруженные силы — число сил специального назначения выросло на тысячи бойцов. Кроме того, страна приобрела новые БПЛА и артиллерийские системы, а также заключила контракты на покупку новых боевых самолетов.
Ранее Алиев заявил о почти полной нормализации отношений Азербайджана и Армении. Парафирование мирного договора, по сути, завершило противостояние Баку и Еревана, добавил глава республики.
25 сентября 2024 года, стало известно, что в Азербайджан прибыли новенькие истребители JF-17C, которые были закуплены у Пакистана. Самолёты уже передали в пользование ВВС страны. Самолёт обладает возможностями ведения боя воздух-воздух и воздух-земля, а также высокой боевой маневренностью на средних и малых высотах, отличается эффективной огневой мощью.
В начале августа президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил два миллиона долларов на якобы гуманитарную помощь, предназначенную для Украины. Глава государства уже подписал соответствующее распоряжение. Предыдущая гуманитарная поставка помощи из Баку на Украину была отправлена в феврале этого года. В обоих случаях, как утверждают власти страны, средства предназначены для закупки произведенного в Азербайджане электрооборудования.
Между тем, еще в прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не поставлял и не собирается поставлять оружие Украине, хотя такие просьбы поступали.
Кроме того, глава Азербайджана прокомментировал регулярно всплывающие в прессе сообщения о некой турецкой военной базе в Азербайджане. Алиев заявил, что это не более, чем политические спекуляции. Баку такая база не нужна.