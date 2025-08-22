В Башкирию на один день вернется 30-градусная жара

Выходные в Башкирии будут теплыми и ясными. Прогноз погоды на ближайшие три дня составили синоптики Башгидромета.
В пятницу, 22 августа, существенных осадков не ожидается. Днем на севере республики пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +21,+26°.
В субботу, 23 августа, также будет сухо. Ночью столбик термометра опустится до +8,+13°, днем поднимется до +23,+28°.
В пятницу, 24 августа, характер погоды не изменится. Днем местами синоптики прогнозируют порывистый ветер. Ночью похолодает до +12,+17°, днем потеплеет до +25,+30°.