Приговор нелегальной рыбалке: суд запретил сайты, торгующие смертоносными снастями

Суд Москвы запретил сайты по продаже электроудочек и луков для рыбалки.

Источник: Комсомольская правда

Останкинский суд Москвы вынес решение о блокировке сайтов, занимающихся продажей электроудочек и арбалетов для рыбалки. Об этом следует из документов, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

Инициатором судебного процесса выступил прокурор, подавший иск о признании данной информации запрещенной на территории РФ.

«Учитывая, что применение при охоте пронзающих ловушек с использованием натянутых стальных или костяных дротиков может повлечь причинение ущерба охотничьим ресурсам, является методом, влекущим страдания животного и нарушающим принцип недопущения жёсткого обращения с животными при осуществлении охоты», — следует из текст документа.

Ранее KP.RU информировал, что суд Казани принял решение запретить распространение информации о схемах обмана со счетчиками.

Накануне Московский Преображенский районный суд запретил ряд песен рэперов Платины и OG Buda в РФ.