Приговор нелегальной рыбалке: суд запретил сайты, торгующие смертоносными снастями

«Учитывая, что применение при охоте пронзающих ловушек с использованием натянутых стальных или костяных дротиков может повлечь причинение ущерба охотничьим ресурсам, является методом, влекущим страдания животного и нарушающим принцип недопущения жёсткого обращения с животными при осуществлении охоты», — следует из текст документа.