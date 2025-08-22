Приговор нелегальной рыбалке: суд запретил сайты, торгующие смертоносными снастями

Останкинский суд Москвы вынес решение о блокировке сайтов, занимающихся продажей электроудочек и арбалетов для рыбалки. Об этом следует из документов, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
Инициатором судебного процесса выступил прокурор, подавший иск о признании данной информации запрещенной на территории РФ.
«Учитывая, что применение при охоте пронзающих ловушек с использованием натянутых стальных или костяных дротиков может повлечь причинение ущерба охотничьим ресурсам, является методом, влекущим страдания животного и нарушающим принцип недопущения жёсткого обращения с животными при осуществлении охоты», — следует из текст документа.
Ранее KP.RU информировал, что суд Казани принял решение запретить распространение информации о схемах обмана со счетчиками.
Накануне Московский Преображенский районный суд запретил ряд песен рэперов Платины и OG Buda в РФ.