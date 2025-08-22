На раскопках в центре Красноярска археологи нашли древние иглы

На раскопках стоянки Стрелка-1 в Красноярске археологи обнаружили множество костяных иголок для шитья одежды, возраст которых составляет около 15−16 тысяч лет. Учёные предполагают, что люди, населявшие территорию современного Красноярска, носили хорошо скроенную одежду из тщательно выделанных шкур. Однако деревянные строения, в которых они жили, и другие органические материалы не сохранились в земле, поэтому о типах одежды можно судить лишь по предположениям.