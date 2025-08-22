На раскопках в центре Красноярска археологи нашли древние иглы

На раскопках стоянки Стрелка-1 в Красноярске археологи обнаружили множество костяных иголок для шитья одежды, возраст которых составляет около 15−16 тысяч лет. Учёные предполагают, что люди, населявшие территорию современного Красноярска, носили хорошо скроенную одежду из тщательно выделанных шкур. Однако деревянные строения, в которых они жили, и другие органические материалы не сохранились в земле, поэтому о типах одежды можно судить лишь по предположениям.
В Красноярске нет условий для длительного сохранения органических материалов, таких как дерево и кожа. Теоретически это возможно в торфяниках, но не на берегу Енисея. Изделия из костей и рогов животных, напротив, могут сохраняться в земле на протяжении тысячелетий.
Александр Барков, начальник отдела ООО «Красноярская Геоархеология», рассказал, что найденные иглы разного размера свидетельствуют о том, что ими шили вещи разной толщины. Нити, вероятно, изготавливали из жил животных или растений. Иглы похожи на современные и также имеют разные размеры, что позволяет предположить толщину нитей, которые из них делали.
На одной из найденных игл были обнаружены поперечные насечки, значение которых остаётся загадкой. Возможно, это была подпись владельца или способ развлечения.