В Роспотребнадзоре подтвердили появление в РФ нового гонконгского гриппа

В России в этом году ожидается свиной и гонконгский грипп, причем, последний будет нового штамма, который до этого в стране не встречался. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов заявлял, что гонконгский и свиной грипп ожидаются в РФ в новом эпидсезоне.
«Гонконгский грипп, вызванный штаммом А (H3N2), получил свое название во время пандемии гриппа 1968−1969 годов, жертвой которой стали почти миллион человек. С тех пор антигенные “потомки” гонконгского вируса продолжают циркулировать среди людей, вызывая сезонные эпидемические вспышки. В этом сезоне ожидается циркуляция очередного антигенного варианта гонконгского штамма -A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2). С этим штаммом вируса гриппа А (H3N2) мы встречаемся впервые, но абсолютно новым его назвать нельзя — он является “близким родственником” прошлогоднего A/Thailand/8/2022 (H3N2), на “смену” которого он и пришел. Принципиально новыми мутациями A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) не обладает, это возбудитель обычного сезонного гриппа, с обычным течением и, в большинстве случаев, вполне благоприятным исходом», — сказал собеседник издания.
Также Лебедев отметил, что в предстоящем сезоне также ожидается свиной грипп, который в России уже был.
«В наступающем сезоне ожидается “возвращение” в новом антигенном варианте вируса гриппа А (H1N1)pdm2009 — того самого вируса свиного гриппа, первая встреча человечества с которым состоялась во время пандемии 2009 года. Этот новый штаммовый вариант свиного гриппа называется A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, причем, встречаемся мы с ним уже не первый год. Следует признать, что за прошедшие годы вирус свиного гриппа в своих циркулирующих вариантах подрастерял былую агрессивность и мало чем отличается от “обычного” сезонного гриппа», — добавил эксперт.
До этого вирусолог и молекулярный биолог Петр Чумаков сообщал, что на данный момент вирус птичьего гриппа H5N1 не передается от человека к человеку, но в будущем такая угроза сохраняется.