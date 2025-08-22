В Роспотребнадзоре подтвердили появление в РФ нового гонконгского гриппа

«Гонконгский грипп, вызванный штаммом А (H3N2), получил свое название во время пандемии гриппа 1968−1969 годов, жертвой которой стали почти миллион человек. С тех пор антигенные “потомки” гонконгского вируса продолжают циркулировать среди людей, вызывая сезонные эпидемические вспышки. В этом сезоне ожидается циркуляция очередного антигенного варианта гонконгского штамма -A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2). С этим штаммом вируса гриппа А (H3N2) мы встречаемся впервые, но абсолютно новым его назвать нельзя — он является “близким родственником” прошлогоднего A/Thailand/8/2022 (H3N2), на “смену” которого он и пришел. Принципиально новыми мутациями A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) не обладает, это возбудитель обычного сезонного гриппа, с обычным течением и, в большинстве случаев, вполне благоприятным исходом», — сказал собеседник издания.