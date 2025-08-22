Томичка рассказала о жутких условиях в скандальном лагере под Новосибирском

Речь идет про детский лагерь «Лето» в Завьялово Искитимского района. В супе можно было найти волосы, а в подсобках грызунов.
Детский лагерь «Лето» приостановил работу из-за грубых нарушений СанПиН. Прокуратура и другие надзорные органы выявили угрозу жизни и здоровью 148 детей.
Среди нарушений: отсутствие охраны и медперсонала, антисанитария, некачественное питание (холодная еда, маленькие порции, плесень, гнилые продукты), задержки в выдаче еды, отсутствие медикаментов, плохие жилищные условия (16 детей в комнате, одна тумбочка на всех), крысы на территории.
Бывшая сотрудница лагеря Виктория Литвинова подтвердила нарушения, заявив в интервью «Горсайту», что перед проверкой комиссии проводилась имитация подготовки. Она также отметила, что сотрудникам не выплачивали зарплату, а договоры оформлялись задним числом.
Родители обеспокоены невозможностью связаться с детьми, так как телефоны у них изымают. Детей забирают в выходные, а дальнейшее их размещение неизвестно.
Родители жалуются на холодную воду в лагере, где дети болеют. Роспотребнадзор зафиксировал низкую температуру в душевых. Бойлеры не справляются с нагревом воды для всех детей.
В лагере грубо нарушается пожарная безопасность: обогреватели работают всю ночь. Отсутствуют камеры видеонаблюдения, территория не охраняется. Матрасы были в испражнениях, сотрудники отказывались стелить их детям.
Экс-сотрудница Виктория Литвинова утверждает, что в лагере находятся дети из неблагополучных семей, случаются кражи и избиения. Руководство игнорирует проблемы безопасности ради прибыли. Воду в кулер наливали из-под крана, подделывая маркировку.
Сотрудники, в основном несовершеннолетние, работают без выходных, с задержками зарплаты. Экс-директор предлагает закрыть лагерь и внести владельца в реестр недобросовестных работодателей.
Другие бывшие сотрудники и родители подтверждают ужасные условия: антисанитария, плохая еда, скученность детей, отсутствие досуга. Лагерь приостановил работу, но дети еще не все вывезены.