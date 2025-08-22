Томичка рассказала о жутких условиях в скандальном лагере под Новосибирском

Бывшая сотрудница лагеря Виктория Литвинова подтвердила нарушения, заявив в интервью «Горсайту», что перед проверкой комиссии проводилась имитация подготовки. Она также отметила, что сотрудникам не выплачивали зарплату, а договоры оформлялись задним числом.