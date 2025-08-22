Сборы ребенка в школу подорожали в 1,5−2 раза за шесть лет

В Красноярске траты достигли 16 800 рублей (+16%), в Казани — 16 700 рублей (+13%), в Краснодаре — 16 500 рублей (+15%). Дешевле всего сборы в школу вышли в Уфе — 13 800 рублей (+7%) и Волгограде — 13 900 рублей (+9%). Доля родителей, оформивших кредиты на сборы ребенка в школу, за год снизилась: если в 2024 году к займам прибегали 9% опрошенных, то этом году — 5%.