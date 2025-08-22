Самолет из Челябинска в Москву опаздывает на 11 часов

Челябинцам не удалось улететь в Москву утром 22 августа. Авиарейс в столицу должен был отправиться в 7:20. Но его отложили на целых 11 часов. По данным табло аэропорта, вылет состоится в 18:20.
Причины задержки в авиакомпании пока не называют.
В аэропорту Челябинска 22 августа задерживается рейс в Москву.
