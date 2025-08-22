Ричмонд
Самолет из Челябинска в Москву опаздывает на 11 часов

В аэропорту Челябинска 22 августа задерживается рейс в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Челябинцам не удалось улететь в Москву утром 22 августа. Авиарейс в столицу должен был отправиться в 7:20. Но его отложили на целых 11 часов. По данным табло аэропорта, вылет состоится в 18:20.

Причины задержки в авиакомпании пока не называют.